日本野球機構（ＮＰＢ）は１７日、１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で負傷交代した川上拓斗審判員の負傷の状況について発表した。同戦の８回、オスナのスイングにより手から離れたバットが球審を務めていた川上審判員の側頭部を直撃。ただちに救急搬送され、搬送先の医療機関で緊急手術を受け、集中治療室で治療を受けていることを明かした。同機構は「本件を極めて重大な事案として受け止めており、早急に審判員の安全