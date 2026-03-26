洗練された感性を纏うブランド「THINGS THAT MATTER」から、最新スイムウェアコレクションが登場♡上品な肌見せと美しいシルエットを追求したデザインは、大人の女性にぴったり。レイヤードを楽しめる自由度の高さと、機能性を兼ね備えたラインナップで、この夏のスタイルを格上げしてくれます♪ 上品に魅せるスイムウェア 今回のコレクションは、“その先の感覚を纏う”というコンセプトのもと、感情や情景から