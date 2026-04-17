自転車が車道をゆっくり走っていても、車は追い抜けなくなる」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。SNSでは「渋滞が増えそう」「誰がこんな法律考えたの」といった声も見られます。   2026年4月から、自転車の交通違反に対して「青切符（交通反則通告制度）」が導入されました。それにあわせて、実は車側にも「自転車の横を通るときのルール」が変更になっています。   これまでよりも、自転車を追い抜