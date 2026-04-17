軽くて涼しく、気軽に履ける便利なアイテム「サンダル」。実はエスカレーターとサンダルの組み合わせには、少し注意が必要である。今回は、エスカレーターでサンダルが巻き込まれる事故について注意喚起する漫画『ゴム素材のシューズ』を紹介するとともにさし身(＠toyomaru0124)さんに話を聞く。【漫画】ゴム素材のサンダルに要注意■身近なエスカレーターで起きる事故ゴム素材のシューズ02ゴム素材のシューズ03エスカレーターの前