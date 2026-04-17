ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が１７日、ＳＮＳで現役引退を発表した。２人は五輪から帰国後の２月２５日に都内の日本記者クラブで行った会見で今後についても質問を受けていた。その際に、木原は「オリンピックが終わってから、まだ振り返ることが何もできてない。落ち着いてから次の目標だったり、世界選手権のことを考えたい」とし、「詳しい