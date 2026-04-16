ＩＴ大手ＭＩＸＩ（ミクシィ）は１６日、インドでスマートフォン向けゲーム「モンスターストライク（モンスト）」の本格提供を始めると発表した。経済成長が続くインドで海外事業の拡大に再挑戦する。インドでは「ストライクワールド」の名称で展開する。操作方法は日本と同じだが、日本で中心の「ガチャ」課金に加え、アイテムごとの課金など独自の要素も導入した。日本のアニメ作品との連携も順次展開し、日本アニメの認知度