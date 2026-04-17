日本サッカー協会・宮本恒靖会長、日本代表・森保一監督、Ｊリーグ・野々村芳和チェアマンらが１７日、都内で行われた「サッカー外交推進議員連盟」「障がい者サッカーを応援する国会議員連盟」の合同総会に出席した。総会を終えた宮本会長は「将来的に国際大会の日本招致やＷ杯を開催するにあたってのバックアップを（議員の方たちに）お願いするような機会になった」と振り返った。日本は２０４６年のＷ杯招致を目指しており