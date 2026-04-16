京都府南丹市の山林で、小学生の安達結希くん（11）の遺体が発見された事件で、京都府警は4月16日、義父である安達優季容疑者を死体遺棄容疑で逮捕した。13日に結希くんの遺体が発見されて以降、急転直下で義父の逮捕に至った。「安達容疑者は3月23日、結希くんを卒業式に出席させるために車で小学校に隣接した学童施設の駐車場まで送ったと語っていました。しかし、そこから150mほど先の小学校には到着しておらず、防犯カメラやド