配信者・ジュキヤが15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。YouTubeから完全に引退することを報告した。「【ご報告】YouTubeの永久出禁が確定しました。何度もチャレンジしましたが今回で完全に引退しようと思います。今まで応援ありがとうございました」と“完全引退”を報告した。動画も投稿し、他のチャンネルにゲストという“てい”で出演してきたことに触れつつ、「これにて解散ということで、ありがとうございました」な