TBSの報道ドキュメンタリー番組「報道特集」が炎上している。元関西テレビ社員で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「ナフサ不足についての専門家の発言をめぐり、『報道特集』がSNSで発信した内容が問題だ。背景には、同番組の『尊大さ』があるのではないか」という――。画像＝TBS「報道特集」番組公式サイトより■高市首相が槍玉に挙げた報道内容TBS「報道特集」は、2026年4月4日に「エネルギー危機に政府の対応は」とした特集（