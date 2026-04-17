かつては「CM女王」と呼ばれ、見ない日はなかった永野芽郁。明るく清潔感あふれる彼女だったが、ついに後任が決まり出した。「永野さんは2025年4月、田中圭との不倫・二股疑惑が報じられました。疑惑を裏つけるかのような写真まで流出し、イメージは一気に失墜しました。不倫報道前は10社以上と契約し、トップクラスのCM起用数を誇っていましたが、報道後は“降板ドミノ”が発生し、結果的にすべての契約が消滅しました」（芸能