京都府南丹市の山林で、行方不明となっていた男子児童の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親が、学校まで一緒に行った後、別の場所に連れて行って殺害したという趣旨の供述をしていることがわかりました。南丹市園部町の安達優季容疑者は、先月23日朝から今月13日までの間に、息子の結希くんの遺体を山林など数か所に運び、遺棄した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、安達容疑者が、車で結希くんと小学校ま