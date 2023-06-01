俳優の松重豊（63）が16日、東京・日本外国特派員協会で主演ドラマ「孤独のグルメ11」（テレビ東京系、金曜深夜0時12分）の記者会見に出席した。久住昌之氏（67）原作、谷口ジローさん作画の同名マンガが原作で、主人公が仕事の合間に訪れた店で食べたいものを食べる至福の時間を描く。2012年にドラマ化し、国内外で大ヒットしているが「僕もいつまで食べられるか分からない。次に誰に任せられるのかを考えていきたい」と“2代