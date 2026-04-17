放送中の朝ドラ『風、薫る』。ダブルヒロインのひとり、一ノ瀬りん（見上愛）は嫁ぎ先から逃げ出し、幼い娘とともに文明開化最中の東京へ。しかし、仕事も新たな嫁ぎ先も見つからない。ベンチに腰掛け、途方に暮れていると、隣に座った紳士から声をかけられる。【写真を見る】全国まんじゅうファン必見！銘菓「うさぶろうまんじゅう」とともに名が挙がった羽生市名物「いがまんじゅう」の衝撃ビジュアル「女のすごろくの上がりは