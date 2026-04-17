記者会見するワイズマン飛行士（左）＝16日、米テキサス州のジョンソン宇宙センター（ロイター＝共同）【ワシントン共同】人類が到達した最も遠い地点の記録を56年ぶりに更新した米国とカナダの飛行士4人が16日、米南部テキサス州のジョンソン宇宙センターで地球帰還後初となる記者会見を開いた。船長を務めたワイズマン飛行士は、もし宇宙船オリオンに月着陸船が搭載されていたら「月面着陸に挑戦していた」と述べた。今回の