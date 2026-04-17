自民党の文部科学部会と国土交通部会は１６日、３月１６日に沖縄県名護市辺野古沖で発生した同志社国際高の船転覆事故に関する政府への提言をまとめた。研修旅行中の生徒が亡くなってことについて「極めて遺憾」とし、関係団体の対応については「真摯（しんし）に事案に向き合っているか、疑問を禁じ得ない」と指摘。「特定の見方に偏った教育が行われることはあってはならない」と批判した。また、事故原因の徹底究明、修学