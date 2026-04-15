麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・セミファイナルが14日に開催され、第2試合にTEAM RAIDEN／雷電は本田朋広（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が出場。トップを獲得し、チームは日をまたいで3連勝し、一気にファイナル進出圏内に浮上した。その道中、本田のやんちゃな雀風がもたらした珍事が発生した。【写真】そんなことある!?リーチした伊達朱里紗の河で珍事レギュラーシーズンを突破した6チームで、ファイナルの4