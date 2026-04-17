夫婦問題カウンセラーとして35年以上・約4万件の相談実績を持つ岡野あつこ氏が、熟年離婚を考える女性に向けて書いた一冊、『その熟年離婚、妻は絶対「損」します！』。本記事はその中から、「へそくり」と「退職金」をめぐる知られざる財産分与の落とし穴についてご紹介します。（本記事は『その熟年離婚、妻は絶対「損」します！』から一部を抜粋・編集して掲載しています）あなたの周りに、こんな奥さんはいないでしょうか。夫