歌手で俳優の大原櫻子（30）が4日7日放送の昼のバラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。男性人気アイドルと毎日連絡をとっていることを明らかにしたことでSNSなどがザワついている。【もっと読む】永野芽郁“妖艶さマシマシ”フォトブック発売の思惑 茶髪ロング&二の腕モロ出しのセクシー路線で復活なるか大原はレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」というコ