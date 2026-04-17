どうすればお金持ちになれるのか。作家の橘玲さんは「日本の会社員の税負担は、とても重い。お金持ちになるためには、その負担をいかに減らすかがポイントになる」という――。※本稿は、橘玲、大橋弘祐『難しいことはわかりませんが、1億円貯める方法を教えてください！』（文響社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／rweisswald※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／rweisswald■サラリーマンの収入の半分は税