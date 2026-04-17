24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）の公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」は、24時間の生活を根本からアップデートするプロダクト群「24H LIFE GEAR」プロジェクトの一環として、NT