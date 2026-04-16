京都府南丹市で3月23日から行方不明になっていた小学6年生の安達結希くん（11）。延べ1000人を投入して捜索を続けていた京都府警は、4月13日に市内の山中で子供と見られる遺体を発見。翌14日に行われた司法解剖の結果、遺体の身元は結希くんだと判明した。「結希くんが行方不明になった当初、義父は結希くんを小学校まで車で送り届けたと警察に説明していました。唯一の手掛かりは親族が見つけた結希くんの通学用かばんでしたが、