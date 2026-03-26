イケメンなのに、笑い方には少々(？)難あり!!【漫画】本作「わたしの隣のヤンデレくん」を読む「先月他社から転職してきたばかりの男性社員は、私のストーカーだった!!」という衝撃の設定から始まる、乃(@sakana32929)さんの作品『わたしの隣のヤンデレくん』。ホラーかと思いきや、実は純愛(!?)コメディとして人気を博している。■ため息の回数まで数える執着心わたしの隣のヤンデレくん_P01いつどこにいても、彼に見られている