日本野球機構（NPB）は17日、前日のヤクルトーDeNA戦で頭部にバットが直撃した川上拓斗審判員（30）の状態について、緊急手術を行い集中治療室で治療を受けていると発表した。川上審判員は、前日の試合の8回無死のヤクルトの攻撃で、オスナがファウルを打った後にすっぽ抜けたバットが左側頭部を直撃。そのまま倒れ込み、ブルーシートで囲まれた中でトレーナーらによる応急処置を受けた後、担架に乗せられて退場。救急車で病院