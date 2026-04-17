脳科学者の中野信子氏が１７日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」で、連日報じられている京都の男児遺体遺棄事件について「このニュースをお届けする側に立っている者が言うべきではないかもしれないが」と前置きし、つらい心境を明かした。番組では、男児遺体遺棄事件で父親が逮捕され、殺害も認める供述をしていることなどを伝えた。また父親のこれまでの経歴として、２０代前半に年上の女性と結婚していたこと