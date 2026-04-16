Image: Amazon 最近流行ってるよね、このタイプ。耳を塞がず、とはいえしっかりと装着できるイヤーカフ型イヤホンです。密閉型イヤホンは遮音性いいけど、朝から晩までずーっと耳を塞いでいる状態。耳の中ムレたり、耳の中に圧迫感感じたり…。こういった「イヤホン疲れ」は僕も感じていて、なにかシンプルでもいいから使い勝手の良さそうな＆お値段安めのサブイヤホンないかな？ と探ってい