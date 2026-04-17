植竹玲奈（１９＝東京）が１７日、ボートレース津の「ヴィーナスシリーズ第２戦ＢＯＡＴＢｏｙカップ」３日目２Ｒでデビュー初勝利を挙げた。３コースからコンマ１３のスタートを決め１Ｍまくってバック先頭へ。２Ｍ手前で鈴木祐美子と接触するが、慌てず回って先頭でゴール。２０２４年５月５日、多摩川でのデビューから２６８走目、待望の１着を手にした。１１Ｒ発売中に水神祭が行われ、水面へ投げられる手荒い祝福を受