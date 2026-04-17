漫画『アキはハルとごはんを食べたい おかわり！』（竹書房）の完結巻となる第5巻が4月16日（木）に発売された。 【画像】『アキはハルとごはんを食べたい おかわり！』試し読み 『アキはハルとごはんを食べたい』から7年。大人気を博したアキハルシリーズがついに完結。同居人から恋人に、そして最終巻となる『アキはハルとごはんを食べたいおかわり！』５巻では、さらに一歩踏み込んだ関係性になっていく。美味しく