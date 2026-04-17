男性たちが数人がかりで水路から引きあげたのは、韓国の動物園から脱走していたオオカミです。9日間逃げ続けましたが、ついに御用となりました。麻酔を打たれ眠る“脱走オオカミ”。捜索隊が急いで連れ帰ります。9日もの間、どのように過ごしていたのでしょうか。動物園に戻り検査を受けたところ、健康状態は異常なし。ただ、胃の中を調べると釣り針が見つかったということです。体力が回復次第、仲間のもとに戻される予定です。