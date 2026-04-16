4月13日、日本テレビの黒田みゆアナウンサーが、バラエティ番組『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）の番組進行を担当することが明かされた。新体制となったが、番組内での共演者の “意味深反応” が注目を集めている。お笑いコンビ「千鳥」の大悟がMCを務める同番組は、大悟が用意された領収書を選び、その領収書の持ち主である芸人が、購入した際のエピソードを披露し、金額に見合うおもしろさであるかを判定するもの。「2