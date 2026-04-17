タイタニック号の生存者から提供されたライフジャケットがオークションに出品される/Henry Aldridge and Son Ltd. via CNN Newsource（CNN）1912年に沈没した豪華客船「タイタニック」の乗客が身に着けていたライフジャケットが、この週末のオークションに出品される。オークションを主催する英ヘンリー・オールドリッジ・アンド・サンによると、落札予想価格は25万ポンド（約5400万円）〜35万ポンド（約7500万円）。タイタニック