「残りの人生で1種類しか調味料を選べないとしたら何にするか」MLB公式X（旧ツイッター）は16日（日本時間17日）、メジャーリーガーが“ある質問”に答える様子を公開した。ドジャース大谷翔平投手の発した“2文字”に日本人は大爆笑。「まさか」「意外」と反響が広がっている。MLB公式が選手にぶつけたお題は、「残りの人生で1種類しか調味料を選べないとしたら何にするか」というもの。チョルーラ（ホットソース）、マヨネ