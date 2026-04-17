ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）が１７日放送された。番組で、京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件をめぐり、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）の車のドライブレコーダーの映像が、一部消去された可能性があることを報じた。結希さんが行方不明になったのは先月２３日。当日は卒業式が行われる予定で午前８時ごろに父親が車で学校近くまで送迎したという。