スクウェア・エニックスは17日、新作ボードゲーム「ファイナルファンタジーVII神羅ビルを登れ」を11月6日に発売することを発表した。株式会社アークライトと共同開発し、同社が販売する人気ボードゲーム「キャットと塔」のゲームルールをベースに、『ファイナルファンタジーVII』の世界観を織り交ぜた協力バランスボードゲームとなっている。【画像】絵柄かわいい！ティファやエアリスも用意『FF7』新作ボードゲームの木駒こ