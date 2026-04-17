中国ドラマ『私の完璧な結婚』の第1話先行配信が、4月17日よりCinemartChannelのYouTubeにて開始された。 参考：ワン・ホーディーが熱い視線を送るキュンシーンも『大奉打更人』場面写真公開 チャオ・ルースー（趙露思）とウィリアム・チャン（陳偉霆）が主演を務める本作は、2025年の中国ドラマ界を席巻し、ドラマアワードで15冠を達成した話題作。配信開始初日の熱度値が数日で30,0