ビジネスシューズの製造販売を行うリーガルコーポレーションが大規模なリストラ策を発表しました。50人の希望退職者の募集をかけ、主力のビジネスシューズを製造する子会社の操業を停止。在籍していた63人が退職することとなったのです。革靴は10年以上前から売れなくなっていました。そこにコロナの襲来で需要が急減。リーガルの業績を直撃しました。◆リストラ費用が嵩み、純益は低迷リーガルは2026年3月期の通期純利益を、従来