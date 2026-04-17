「銀座コージーコーナー」は、4月24日（金）から、ロッテの「ガーナチョコレート」を使用したコラボスイーツ3品を、全国の生ケーキ取扱店で発売する。【写真】新商品「チョコレートスフレ」も食べてみたい！「ガーナ」コラボ商品詳細■「ジャンボシュークリーム」がリニューアル4年目のコラボレーションとなる今年登場するのは、「チョコレートスフレ」、「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」、「濃厚生チョコケーキ」の全3