「No.1ハイウェイめし」が決定NEXCO東日本とネクセリア東日本は2026年4月14日、『第2回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園』の結果を発表しました。 【必食!?】これが「ハイウェイめし甲子園」の受賞メニューです（画像）両社は、管内のSA・PAで販売されている食事メニュー「ハイウェイめし」の頂点を決める企画「ハイウェイめし甲子園」を2026年1月から開催しています。総勢125品の中から、道・県予選を勝ち抜いた14品が決勝