JR東日本は、なぜ今、運賃値上げに踏み切ったのか。鉄道ジャーナリストの梅原淳さんは「批判の声も散見されるが、運賃改定は妥当だと考える。それは首都圏を含む定期旅客輸送部門の収支を見るとよくわかる」という――。写真＝iStock.com／Laser1987※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Laser1987■JR東の業績は絶好調なのに運賃値上げJR東日本は2026（令和8）年3月14日に運賃改定を実施した。東京都心部の「山手線内」や、