動画配信者による新幹線車内での撮影行為が連日取り沙汰され、SNSで議論が巻き起こっている。「4月上旬、チャンネル登録者数39万人超の家族系YouTubeチャンネル『破天荒夫婦』が新大阪〜東京間の新幹線グリーン車内で起きた出来事をめぐる“告発動画”を公開しました。夫婦は3歳の息子と車内で動画撮影を行ったところ、車掌から『静かにしてください』と注意を受けたことを報告。近くに座っていた年配男性が車掌に苦情を伝えていた