今月9日、大阪のJR天王寺駅近くの路上で20代の男性が腕を刺されケガをした事件で、21歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】【速報】JR天王寺駅近くでの殺人未遂事件21歳の建設作業員を逮捕「ニュースをみてきました」と自ら出頭他に少なくとも5人が関与か大阪府警 殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは、住居不定の建設作業員・尾野隆晴容疑者（21）です。 警察によりますと、尾野容疑者は今月9日、大阪市天王