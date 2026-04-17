カメルーン・バメンダの空港に到着したローマ教皇レオ14世＝16日/Patrick Meinhardt/AFP/Getty Images（CNN）米国とイランの戦争を巡ってローマ教皇レオ14世と公に応酬を繰り広げるなか、トランプ米大統領は記者団に対し、自身は「教皇に異議を唱える権利がある」と語った。「自分には教皇に異議を唱える権利がある。教皇は言いたいことを言っていいし、私は教皇にそうしてほしいと思うが、私は教皇に反対することができる」とトラ