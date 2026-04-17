歌手ケイティ・ペリーによる、モデルのルビー・ローズへの性的暴行疑惑について、警察が捜査を開始した。12日にルビーが、およそ20年前にメルボルンのナイトクラブでケイティに不適切に身体を触られたと告発したことに対し、ケイティ側は「事実無根」だとして全面的に否定している。 【写真】ケイティを告発したルビー・ローズ これについて、地元警察が捜査を開始、「ヘラルド・サン」