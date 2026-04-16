中東情勢を受けた関係閣僚会議で、政府は16日、国が備蓄している医療用手袋5000万枚を来月から放出することを明らかにしました。石油製品を原料とする医療物資の安定供給が課題となるなか、病院や診療所などの医療機関からは、特に医療用手袋の供給について不安の声が上がっています。政府によりますと、現在、医療用手袋についてはおおむね通常通りの発注に対応できているということですが、一部で買い占めなどが起きているために