奥さんが出産の里帰りで不在にしている間、良からぬことを考える旦那さんもいるようで？今回は、旦那さんの不倫を阻止したお母さんのエピソードをご紹介します。妻の不在中に料理を？「出産で実家に里帰りしていたときのこと。実家から家までは電車で約1時間半の距離。一人で暮らしている夫の心配をした母が、おかずを作って持って行ってくれました。留守なら玄関のドアにかけておこうと思って、夫には連絡していなかったそうで