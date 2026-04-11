【シャトレーゼ】では、季節限定の「カップ入り和スイーツ」が登場中。色とりどりの具材が華やかに飾られた映えるスイーツは、桜の風味で春らしさを楽しめそう。具沢山な仕上がりも相まって、心もお腹も満たしてくれるはず。今回は、こしあん派の人は特に注目してほしい、シャトレーゼのカップ入り和スイーツをご紹介します。頑張った自分へのご褒美や、手土産にもおすすめです。 デコレーシ