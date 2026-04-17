脳科学者の中野信子氏が１７日、「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）に出演した。番組では京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見され、安達さんの母親の再婚相手で義父の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕されたことを取り上げた。中野氏は「これは本当に嫌なニュースで私はなるべく見ないようにしていた。いつ、どこで亡くなったかということに皆さん興味があるかもしれませんが、