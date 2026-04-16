ホルムズ海峡に続き紅海まで封鎖すると警告したイランが水面下では米国にオマーン側海域を通じたホルムズ海峡の自由航海を提案したという外信報道が出てきた。米国のホルムズ海峡逆封鎖の状況でイランが提示できる限定的譲歩カードと分析される。ロイター通信が15日にイラン側消息筋の話として報道した内容によると、イランは最近米国との終戦交渉で、「ホルムズ海峡のオマーン側海域を通過する船舶に対しては攻撃なく自由航海を認