アメリカのトランプ大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議について、今週末に行われる可能性があると述べました。トランプ大統領「イランは合意を望んでいて、我々も順調に協議を進めている」トランプ大統領は16日、イランとの協議が今週末に行われる可能性があると言及し、合意が成立すれば自らパキスタンを訪問する考えを示しました。また、「イランは核兵器を持たないことで合意した」などと主張し、「合意にか