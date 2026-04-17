女優の川上麻衣子（60）が17日、自身のインスタグラムを更新し、舞台で共演するベテラン俳優とのショットを公開した。「還暦丙午世代にはちょっと不思議な気持ちになるツーショットでしょうか」と書き出し、俳優・鶴見辰吾と笑顔で寄り添う写真を投稿。5月上演の舞台「リプリー」（5月6〜24日、東京グローブ座）のポスターも紹介し、「鶴見辰吾さんとはお互い芸歴45年を超え、いくつかの作品を共にしましたが、夫婦役は今回が